Ugochukwu'nun Galatasaray'a Maliyeti Açıklandı

Galatasaray, orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu 3 milyon Sterlin kiralama bedeli ve 22,5 milyon Sterlinlik şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

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Ugochukwu'nun Galatasaray'a Maliyeti Açıklandı
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Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, İngiltere ekibi Burnley forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2026-2027 sezonunun sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Ugochukwu'nun Galatasaray'a Maliyeti Açıklandı - Resim : 1

İŞTE MALİYETİ

KAP'a yapılan bildirime göre Galatasaray, oyuncunun geçici transferi için Burnley'e 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonunun bedeliyse 22 milyon 500 bin sterlin olarak belirlendi. Sarı kırmızılıların, 2026-2027 sezonu boyunca Lesley Ugochukwu'ya net 2 milyon 650 bin euro garanti ücret ödeyeceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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