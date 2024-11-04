UEFA'dan Milli Futbolcuya Ağır Ceza! Sebebi Filistin’e Destek

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Türkiye'den alan UEFA, şimdi de başka bir skandala imza attı. Danimarka liginde forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir’in "Özgür Filistin, Umarım ölürsünüz." sözlerine disiplin soruşturması başlatıldı. UEFA’nın milli futbolcuya çok ağır bir ceza vereceği konuşuluyor.

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UEFA'dan Milli Futbolcuya Ağır Ceza! Sebebi Filistin’e Destek

UEFA, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'e çok ağır bir ceza vermeyi hedefliyor.

SEBEBİ FİLİSTİN'E DESTEK

Danirmarka basınından Bold'da yer alan habere göre; Aral Şimşir'in Maccabi Tel Aviv'li futbolculara, "Özgür Filistin. Umarım ölürsünüz" sözlerini söylediği iddiası üzerine Maccabi Tel Aviv Kulübü'nün Şimşir'i UEFA'ya şikayet ettiği ifade edildi.

UEFA'dan Milli Futbolcuya Ağır Ceza! Sebebi Filistin’e Destek - Resim : 1

22 yaşındaki futbolcunun hakkındaki kararın kasım ayı sona ermeden verilmesinin beklendiği belirtildi. UEFA'nın Aral Şimşir ile ilgili yer alan iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 maçı kaçırdı. Milli oyuncunun Midtjylland'ın Avrupa Ligi'nde FSCB ile yapacağı maçta forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.Milli takım tercihini Türkiye'de yana kullanan Aral Şimşir, Ümit Milli Takım formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.

UEFA'dan Milli Futbolcuya Ağır Ceza! Sebebi Filistin’e Destek - Resim : 2

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN SKANDAL KARAR

İsrail'in Filistin'i işgal etmesine sessiz kalan UEFA, İsrail'de oynanan hiçbir maçı ertelememişti. Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunu olmamasına rağmen Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Türkiye'den tarafsız sahaya aldı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı İçin KararUEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı İçin KararSpor

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