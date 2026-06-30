UEFA'dan Fenerbahçe'ye Şok: Ağır Para Cezası Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA, kadro maliyeti kurallarını ihlal eden kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, belirlenen mali sınırları aşan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe, 2025 takvim yılında uygulanmaya başlayan yüzde 70'lik kadro maliyet oranı sınırını aştı. Bu nedenle sarı-lacivertli kulübe para cezası uygulanmasına karar verildi.

HANGİ KULÜPLERE CEZA VERİLDİ?

Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere'den Aston Villa, Chelsea, Newcastle United ve Nottingham Forest, Fransa'dan OGC Nice ile Strasbourg, Yunanistan'dan AEK Atina ve İtalya'dan Fiorentina da kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler arasında yer aldı.

UEFA'nın Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri kapsamında kulüplerin futbolcu maaşları, transfer bedelleri ve menajer ücretlerinden oluşan kadro maliyetlerinin gelirlerinin belirli bir oranını aşmaması gerekiyor.