UEFA’dan Fenerbahçe'ye para ve seyircisiz oynama cezası

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Fenerbahçe’nin Maribor’a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde olaylar yaşanmış, karşılaşma bir süre durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe 30 bin euro para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Play-Off Turu’nda Twente ile oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alamayacak.

UEFA, ayrıca Fenerbahçe taraftarlarından kaynaklanan zararların karşılanması adına Maribor ile iletişime geçilmesi için sarı-lacivertli kulübe talimat verildi.