UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'Jhon Duran' Müjdesi

Jhon Duran, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’u konuk ettiği maçın 90+1’inci dakikasında kırmızı kart görmüş ve UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı. Kararın arından sarı-lacivertli yönetim, bu karara itiraz etti.

Yapılan itirazın ardından Kolombiyalı golcünün cezası 1 maça indirildi. Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanacak olan Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Kaynak: DHA