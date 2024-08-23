UEFA'dan Fenerbahçe'ye Ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Lille maçında sahaya yabancı madde atılmasından dolayı 2 yıl ertelemeli kısmi tribün kapatma cezası verdi. Aynı olaylar 2 yıl içinde tekrarlanırsa ceza işleme konulacak.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye Ceza

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, Lille'i konuk etmişti. UEFA, bu karşılaşmada sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.

KISMİ TRİBÜN KAPAMA

UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Fransa'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında mücadelenin normal süresini 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşımıştı. Sarı-lacivertliler, uzatma devresinde penaltıdan kalesinde gördüğü gol ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

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