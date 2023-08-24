UEFA ülke puanları güncellendi: İşte son durum

UEFA ülke puanları, dün akşam oynanan maçlar sonrasında güncellendi.

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UEFA ülke puanları güncellendi: İşte son durum

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. İlk 10'daki yerini sağlamlaştıran Türkiye, artık 9. sırayı hedefliyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. UEFA ülke sıralamasında 30.350 puana yükselen Türkiye, 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Devler Ligi'ne direkt katılım
Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmesi durumunda, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1 - İngiltere: 89.053
2 - İspanya: 75.927
3 - İtalya: 71.569
4 - Almanya: 69.552
5 - Hollanda: 53.700
6 - Fransa: 52.081
7 - Portekiz: 47.482
8 - Belçika: 36.100
9 - İskoçya: 31.550
10 - Türkiye: 30.350
11 - Avusturya: 29.500
12 - İsviçre: 28.775
13 - Sırbistan: 27.375
14 - Norveç: 26.000
15 - Ukrayna: 25.400

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