UEFA Ülke Puanında Son Durum: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarını kazanırken Başakşehir FK sahasında berabere kaldı. Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanında 45.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

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UEFA Ülke Puanında Son Durum: Türkiye Kaçıncı Sırada?
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Avrupa mücadelesinde ilk haftayı tamamlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından ülke puanındaki son durum netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

TEK GOL TALISCA'DAN

Kadıköy'de oynanan müsabakayı temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü, 37. dakikada frikikten Anderson Talisca kaydetti.

BAŞAKŞEHİR BERABERLİKLE YETİNDİ

Avrupa'daki diğer temsilcilerimizden Başakşehir FK ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz, 16. dakikada Jephta'nın golüyle geriye düşmesine rağmen 54. dakikada Emin Bayram'ın kaydettiği golle skora denge getirdi.

TUR İÇİN AVANTAJLI

Son olarak, 23 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında konuk etti. Siyah-beyazlıların tek golünü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Temsilcimiz, bu skorla rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Bu sonuçlar ardından Avrupa'daki ülke puanımız şu şekilde:

1. İngiltere - 98.52

2. İtalya - 84.232

3. İspanya - 78.621

4. Almanya - 76.690

5. Fransa - 65.083

6. Portekiz - 60.450

7. Belçika - 55.850

8. Hollanda - 48.896

9. TÜRKİYE - 45.675

10. Polonya - 42.525

11. Çekya - 42.025

12. Yunanistan - 40.813

Kaynak: Haber Merkezi

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