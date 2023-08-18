UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum

Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını tamamlamasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

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UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum

Avrupa arenasında temsilcilerimizin maçlarının tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı sıralamasında kaçıncı basamakta yer aldığımız merak konusu oldu.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerini elemesinin ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 30.100 puanla 10. sırada yer aldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 36.000
9- İskoçya: 31.350
10- TÜRKİYE: 30.100
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.275
14: Norveç: 26.125
15: Ukrayna: 25.300

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