UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Hangi Takımlar Kalacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Hangi Takımlar Kalacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarının rövanş heyecanı yarın yaşanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

Kaynak: AA

Etiketler
UEFA Şampiyonlar Ligi
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
UEFA İstanbul'da Temsilcilik Açacak, Tarih Belli Oldu UEFA İstanbul'da Temsilcilik Açacak, Tarih Belli Oldu
Süper Lig’de Ayrılık İddiası, Açıklama Geldi Süper Lig’de Ayrılık İddiası, Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor