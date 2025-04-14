UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Hangi Takımlar Kalacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarının rövanş heyecanı yarın yaşanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)
16 Nisan Çarşamba:
22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)
Kaynak: AA