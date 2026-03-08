UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Liverpool Maçının Hakemi Belli Oldu
Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında düdük çalacak isim belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Gil Manzano yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.
Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. VAR odasında Fernandez'in yardımcılığını Valentin Gomez üstlenecek.
Kaynak: AA