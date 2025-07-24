UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu Heyecanı! Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk Karşı Karşıya
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. İşte zorlu mücadeleye dair detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Abraham.
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Eguinaldo, Ocheretko, Kevin, Sudakov, Marlon, Alisson, Pedro, Matviyenko, Bondar, Konoplia.
CANLI| BEŞİKTAŞ 1-2 SHAKHTAR DONETSK
40' GOL | Tammy Abraham'ın golü ile Beşiktaş farkı bire indirdi.
28' GOL | Eguinaldo'nun golü ile Shakhtar Donetsk farkı ikiye çıkardı.
7' GOL | Alisson Santana'nın golü ile Ukrayna ekibi öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi