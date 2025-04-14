UEFA İstanbul'da Temsilcilik Açacak, Tarih Belli Oldu

UEFA, 24 Nisan'da İstanbul'da temsilcilik açacak. Temsilciliğin TFF ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasını amaçladığı öğrenildi.

UEFA İstanbul'da Temsilcilik Açacak, Tarih Belli Oldu

UEFA’nın İstanbul’da açacağı temsilciliğin açılışının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı temsilcilik, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek. Temsilciliğin 24 Nisan’da faaliyete geçeceği bildirildi.

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brüksel'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

Kaynak: AA

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