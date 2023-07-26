Fenerbahçe'den Konferans Ligi maçı öncesi son dakika değişikliği

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesi kadrosunda değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'den Konferans Ligi maçı öncesi son dakika değişikliği

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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