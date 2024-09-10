Üç Büyükler Talip Olmuştu! İngiliz Yıldız Trippier Kararını Verdi

Newcastle United forması giyen Kieran Trippier'in adı son günlerde sıklıkla Türk takımlarıyla anılıyordu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Eyüpspor ve Başakşehir'in İngiliz futbolcuya ilgi gösterdiği belirtilmişti.

İngiliz basınından Sky Sports, Trippier'in geleceğine dair yeni bir iddia ortaya attı.

Habere göre Türk takımları, Trippier'in transferinden vazgeçti.

Trippier'in Newcastle United'da kalması bekleniyor.

TRIPPER'İN NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.

Kaynak: Sky Sports