U20 Şampiyonasında Elif Şevval Kurt'tan Altın Madalya

U20 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt, altın madalyanın sahibi oldu.

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U20 Şampiyonasında Elif Şevval Kurt'tan Altın Madalya
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Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’na ilk turdan başlayan Elif Şevval Kurt, Polonyalı Aurelia Magdalena Godzinska’yı 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

RAKİPLERİNİ TEK TEK ELEDİ

Çeyrek finalde Rus rakibi Evangelia Berezhnova’yı 6-3 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Avrupa ikincisi Fransız Lise Nicole Lilia Landouzy‘yi 7-0’lık üstün bir performansla yenerek adını finale yazdırdı.

UKRAYNALI RAKİBİNİ GEÇEREK ALTIN MADALYAYA ULAŞTI

Final müsabakasında Ukraynalı Oleksandra Rybak ile karşılaşan Elif Şevval Kurt, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: İHA

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