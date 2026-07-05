U17 Milliler Dünya Kupası'nı Dördüncü Tamamladı

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 mağlup olan U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

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U17 Milliler Dünya Kupası'nı Dördüncü Tamamladı
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Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Avustralya'yla karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye etkili başlayan Avustralya, ilk periyodu 30-12, devreyi 49-32 önde tamamladı.

İkinci yarıda taraftarının desteğiyle farkı eritmeye çalışan ay yıldızlı ekip, son çeyreğe 61-54 geride girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Avustralya, parkeden 77-69 galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

U17 Milliler Dünya Kupası'nı Dördüncü Tamamladı - Resim : 1

Turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Türkiye'de Ömer Kutluay, 28,4 sayı, 6,2 ribaund ve 9 asist ortalamalarıyla organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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