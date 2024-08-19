U17 Kadın Millilerimiz, Dünya Şampiyonası'nda Son 16 Turuna Yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Peru’da düzenlenen U17 Voleybol Dünya Şampiyonası’nda B Grubu üçüncü maçında Tayland’ı 3-0 (25-23, 27-25, 25-13) mağlup etti.

Grupta oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Milliler, 6 puanla tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.

Milliler, son 16 turu karşılaşmasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00’de D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak. Ay Yıldızlıların rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.