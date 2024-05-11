Tuzlaspor küme düştü, Gençlerbirliği'ni play-off'un dışına itti

TFF 1 . Lig ekiplerinden Tuzlaspor, ligin son haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. 38 puanda kalan Tuzlaspor, TFF 2. Lig'e düşen son takım oldu.

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Tuzlaspor küme düştü, Gençlerbirliği'ni play-off'un dışına itti

TFF 1. Lig, bugün oynanan son hafta maçlarıyla birlikte sona erdi.

Altay ve Giresunspor'un ardından düşme hattındaki kıran kırana rekabet de sonuçlandı.

Evinde Gençlerbirliği ile 1-1 90+8'de bulduğu golle berabere kalan Tuzlaspor'a, 1 puan yetmedi.

Puanını 38'e çıkaran Tuzlaspor, ikili averaj ile küme düşen son takım oldu.

TUZLA'NIN GOLÜ, BOLU'YA CAN SUYU OLDU

Tuzlaspor'un bir üst sırasında 38 puan ile ligi tamamlayan Şanlıurfaspor, ikilli averaj ile lige tutunmayı başardı.

Kümede tutunamayan Tuzlaspor, 90+8'de Gençlerbirliği'ne bulduğu golle Boluspor'a da can suyu oldu.

Ligi 53 puanla 7. sırada tamamlayan Boluspor, play-offlara katılmaya hak kazanırken, Gençlerbirliği 51 puan ile ligi Boluspor'un altında tamamlayarak play-offlara katılma hakkı kazanamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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TFF 1. Lig Tuzlaspor Gençlerbirliği
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