Türkiye'nin Macaristan Karşısındaki İlk 11'leri Belli Oldu
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor. A Milli takımın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım bugün saat 20.00'de Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
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