Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Muhtemel Grubu Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası grupları için ABD’nin başkenti Washington’da kura çekildi. Kura törenine FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum katıldı; İtalyan tenor Andrea Bocelli de bir performans sergiledi. Türkiye’den ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella törende yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası’na katılmayı başarırsa D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Turnuva, ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek ve şu ana kadar 42 ülke biletini garantiledi. Kalan 6 takımın 4’ü Avrupa play-off’larından, 2’si ise kıtalararası play-off’tan belirlenecek.

A Milli Takım, Avrupa play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Bu tek maçlık mücadeleyi geçmesi halinde, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda oynayacak ve tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma şansını yakalayacak. Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026’da yapılacak.

Dünya kupası grupları şöyle:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

