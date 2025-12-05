Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Muhtemel Grubu Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası grup kuraları ABD’de çekildi. Türkiye, Dünya Kupası’na katılma şansı elde ederse, grup aşamasında karşılaşacağı takımlar netleşti. Milliler, play-off turunu başarıyla geçmesi durumunda D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Muhtemel Grubu Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 FIFA Dünya Kupası grupları için ABD’nin başkenti Washington’da kura çekildi. Kura törenine FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum katıldı; İtalyan tenor Andrea Bocelli de bir performans sergiledi. Türkiye’den ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella törende yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası’na katılmayı başarırsa D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Turnuva, ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek ve şu ana kadar 42 ülke biletini garantiledi. Kalan 6 takımın 4’ü Avrupa play-off’larından, 2’si ise kıtalararası play-off’tan belirlenecek.

A Milli Takım, Avrupa play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Bu tek maçlık mücadeleyi geçmesi halinde, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda oynayacak ve tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma şansını yakalayacak. Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026’da yapılacak.

Dünya kupası grupları şöyle:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dünya kupası Futbol
Son Güncelleme:
Galatasaray Tahtı Bırakmadı! Samsunspor Karşısında Hata Yok Galatasaray Tahtı Bırakmadı!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Galatasaray, Samsunspor'u Ağırlıyor: İlk 11'ler Belli Oldu Galatasaray-Samsunspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'