'Türkiyeliler' İfadesi Ortalığı Karıştırmıştı: Chobani Kurucusu Ulukaya'dan Yeni Açıklama

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Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan dev sponsorluk anlaşmasının ardından bir davet düzenlendi. Davette devlet temsilcileri, basın mensupları ve iş dünyasından isimler yer alırken, Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, davette dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ulukaya’nın geçen gün düzenlenen sponsorluk imza töreninde ‘Türkiyeliler’ ifadelerini kullanması tepki çekerken, ünlü iş insanı yaptığı açıklamayla adeta tartışmalara son noktayı koydu.

Ulukaya, Fenerbahçe’nin kendisini yeniden köklerine bağladığını söylerken, "Vatan derdiyle yanan insanımızı kucaklayıp bu ülkeye getirelim. Bu ülkeyle bağlarını kuralım. Bu can ülkenin müthiş potansiyelini dünyanın her tarafına taşıyalım. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesidir. Bugün onurlu bir gün, gururlu bir gün. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biz senin, Fenerbahçe'nin ve yönetim kurulunun hizmetindeyiz. Bir ayağım artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA