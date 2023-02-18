Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu sildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Cristiano Ronaldo bu konuda herkesi herkesi şaşırttı.

MESSI'DEN DESTEK

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Hayırseverliğiyle bilinen Cristiano Ronaldo ise tek bir kare bile paylaşım yapmayarak Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

ESKİDEN KALAN FORMASINI MERİH SATTI

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen herhangi bir hareket gelmedi. Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla üzen Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi.