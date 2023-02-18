Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu sildi

Yaşadığımız deprem felaketinin tek bir kare bile paylaşım yapmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi ise maddi ve manevi yardımıyla kalpleri fethetti. Cristiano Ronaldo hakkında sosyal medyada çok sert paylaşımlar yapıldı.

Son Güncelleme:
Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu sildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Cristiano Ronaldo bu konuda herkesi herkesi şaşırttı.

MESSI'DEN DESTEK

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Hayırseverliğiyle bilinen Cristiano Ronaldo ise tek bir kare bile paylaşım yapmayarak Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

ESKİDEN KALAN FORMASINI MERİH SATTI

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen herhangi bir hareket gelmedi. Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla üzen Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi.

Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu sildi - Resim : 1

Son Güncelleme:
Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı
1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor 1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor
Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu saldırıya uğradı Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu saldırıya uğradı
Galatasaray'ın 13 yıllık oyuncusu takımdan ayrıldı Galatasaray'ın 13 yıllık oyuncusu takımdan ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat: Türkiye'de fay hattı geçen noktalar tek tek açıklandı! Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat: Türkiye'de fay hattı geçen noktalar tek tek açıklandı!
Aydınoğlu ve Şengör korkuttu: İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi İstanbul depremi için ilçe ilçe uyarı geldi
İTÜ’den Kahramanmaraş depremleri için inceleme raporu: İşte en belirgin yıkım nedenleri! İTÜ’den Kahramanmaraş depremleri için inceleme raporu: İşte en belirgin yıkım nedenleri!
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım: Yürek burkan fotoğraf Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım: Yürek burkan fotoğraf
İslam Memiş 'altın fırlayacak' dedi, tarih verdi! İslam Memiş 'altın fırlayacak' dedi, tarih verdi!