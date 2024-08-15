Türkiye'de Arda Güler Heyecanı: Fenerbahçe'ye 4 Yıllık İmza Attı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'e galibiyetle başlarken, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Şampiyonluk özlemini gidermeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme yolunda sürpriz bir adım daha attı.

Türkiye'de Arda Güler Heyecanı: Fenerbahçe'ye 4 Yıllık İmza Attı - Resim: 1

Fenerbahçe'de, Süper Lig'e teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde galibiyetle başlamanın heyecanı sürerken, transfer çalışmalarında da önemli bir adım atıldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ünlü Hakemler Son Kararı Verdi: Icardi'nin Pozisyonu Penaltı mı? Batshuayi’nin Golünde Ofsayt Var mı? Icardi'nin Pozisyonu Penaltı mı?
Boskovic'i Kıskandıracak Sözler... Novak Djokovic’ten Hande Baladın İtirafı: Dün Görüştüm ve… Djokovic’ten Hande Baladın İtirafı, 'Dün Görüştüm ve…'
Türkiye Çeyrek Finale Çıktı Türkiye Çeyrek Finale Çıktı
Fenerbahçe'nin Penaltısı Verilmedi mi? Hakemler Tartışmalı Pozisyon İçin Kararını Verdi Fenerbahçe'nin Penaltısı Verilmedi mi?
Voleybolun En İyilerinden Paola Egonu’ya Irkçı Saldırı: Ten Rengi Hedef Alındı Paola Egonu’ya Irkçı Saldırı
Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...
Lefter İçin Tarih Verildi Lefter İçin Tarih Verildi
Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu: Podyumların Ardından Yeşil Sahaların da Tozunu Attıracak Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu
Fenerbahçe Yeni 'Arda Güler'ini Balıkesir'de Buldu Fenerbahçe Yeni 'Arda Güler'ini Balıkesir'de Buldu
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı: Her Şey İçin Teşekkürler Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı
Ferdi Kadıoğlu Kararını Verdi Ferdi Kadıoğlu Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!