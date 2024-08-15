Türkiye'de Arda Güler Heyecanı: Fenerbahçe'ye 4 Yıllık İmza Attı
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'e galibiyetle başlarken, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Şampiyonluk özlemini gidermeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme yolunda sürpriz bir adım daha attı.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'e teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde galibiyetle başlamanın heyecanı sürerken, transfer çalışmalarında da önemli bir adım atıldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: Gerçek Gündem