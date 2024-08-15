Türkiye'de Arda Güler Heyecanı: Fenerbahçe'ye 4 Yıllık İmza Attı

Fenerbahçe'de, Süper Lig'e teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde galibiyetle başlamanın heyecanı sürerken, transfer çalışmalarında da önemli bir adım atıldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem