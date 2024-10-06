Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Yine Abdurrahman Akyüz

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun (TWF) Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlediği 5. seçimli olağan kurulu ve 6. mali olağan genel kuruluyla yıllık planlamaları yapıldı.

Tek adayla gerçekleşen seçimlerde 145 delege oy kullandı. Toplamda 144 oy alan Abdurrahman Akyüz yeniden Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu başkanı oldu. 1 oy ise boş olarak kullanıldı.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada koltuk meraklısı olmadığını dile getiren Akyüz, “Koltuk sevdalısı olmadığımızın en büyük kanıtı geçmiş dönemlerde göstermiş olduğumuz tavrımız ve feragatimizdir. Şimdi, yeniden bu işe bir çeki düzen vermemiz gerektiğini biliyoruz. Yerimize genç kardeşlerimizi yetiştirip bayrağı onlara devretmek istiyoruz. Başkanlığına yeniden beni layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA