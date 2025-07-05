Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayağı Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de başladı. Şampiyonada 7 klasmanda 35 sporcu mücadele edilecek.

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayağı Başladı
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağının heyecanı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.

Şampiyonada enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere 7 klasmanda 35 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

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