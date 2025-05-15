Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Normal Sezonun Son Haftasına Girildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. İşte maç programı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasının müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 30. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Türk Telekom-Beşiktaş Fibabanka (Ankara)
17 Mayıs Cumartesi:
13.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)
15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Yörsan (Enka)
18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
18 Mayıs Pazar:
15.30 Manisa Basket Divissa-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)
15.30 Mersinspor-Darüşşafaka Lassa (Servet Tazegül)
19 Mayıs Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
Kaynak: AA