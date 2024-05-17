Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist Anadolu Efes oldu

Anadolu Efes, Türk Telekom'u Ankara'da da mağlup ederek seride 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist Anadolu Efes oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Will Clyburn'un sayılarıyla Türk Telekom'u 86-78 yenerek seride 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

İlk maçı 99-79 kazanan lacivert-beyazlılar, rakibini Ankara'da da mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirip yarı finalist oldu.

Maçın Detayları:

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Türk Telekom, Wallace ve Enoch'un skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Larkin ve Clyburn'ün sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 27-26 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte alan savunmasına hücum etmekte zorlanan Türk Telekom karşısında Clyburn'le üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-40. Moladan 9-0'lık seriyle dönen Türk Telekom, 16. dakika içinde farkı 2'ye (38-40) indirdi. Clyburn'le tekrar oyun üstünlüğünü kontrol altına alan Anadolu Efes, periyodun son bölümünde farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 42-52. Anadolu Efes, soyunma odasına 52-44 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, rakibinin farkı eritmesine izin vermedi ve final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 32. dakikada farkı 4'e indirdi: 66-70. Beaubois'nın son bölümdeki etkili oyunuyla farkı yeniden açan Anadolu Efes, maçı 86-78 kazanarak yarı finale çıktı.

Kaynak: AA

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