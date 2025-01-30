Türkiye Nefesini Tuttu, Avrupa'da Kader Gecesi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın İlk 11'leri Belli Oldu
Türkiye nefesini tuttu, tüm gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında bu gece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı anda sahaya çıkacak. İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında bu akşam Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı anda sahada top koşturacak.
Galatasaray Johan Cruijff Arena'da Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle MCH Arena'da maça çıkacak. Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Twente ile Twente Stadı'nda mücadele edecek.
Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
AJAX-GALATASARAY
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Osimhen
Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Traore, Fitz-Jim, Sutalo
MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osario, Buksa, Simsir.
TWENTE-BEŞİKTAŞ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile
Twente: Unnerstall, Lagerbielke, Van Wolfswinkel, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Van Rooij, Ltaief, Salah-Eddine
Kaynak: Haber Merkezi