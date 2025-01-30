Türkiye Nefesini Tuttu, Avrupa'da Kader Gecesi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın İlk 11'leri Belli Oldu

Türkiye nefesini tuttu, tüm gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında bu gece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı anda sahaya çıkacak. İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri...

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Türkiye Nefesini Tuttu, Avrupa'da Kader Gecesi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında bu akşam Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı anda sahada top koşturacak.

Galatasaray Johan Cruijff Arena'da Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle MCH Arena'da maça çıkacak. Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Twente ile Twente Stadı'nda mücadele edecek.

Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

AJAX-GALATASARAY

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Osimhen

Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Traore, Fitz-Jim, Sutalo

MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osario, Buksa, Simsir.

TWENTE-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile

Twente: Unnerstall, Lagerbielke, Van Wolfswinkel, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Van Rooij, Ltaief, Salah-Eddine

Kaynak: Haber Merkezi

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