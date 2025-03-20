Türkiye-Macaristan Maçında İkinci Gol Geldi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım bugün saat 20.00'de Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR TÜRKİYE-MACARİSTAN

25' GOL | Schäfer'in golü ile Macaristan beraberliği sağladı.

9' GOL | Orkun Kökçü'nün attığı gol ile milli takım öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.