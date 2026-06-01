Türkiye Kuzey Makedonya Maçında İkinci Gol Geldi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede Türkiye, maçın 2. dakikasında Orkun Kökçü'nün ayağından bulduğu golle öne geçti. Milli Takım, Can Uzun'un attığı golle farkı ikiye çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor.

İKİNCİ GOL GELDİ

Can Uzun, 16. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Türkiye, 2. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golle öne geçti.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Fetai, Velkoski, Zajkov, Despotovski, Elezi, Atasanov, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Omeragikj.

ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA 'KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

