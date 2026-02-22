Türkiye Kupası’nda Zafer Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Beko, 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN’i 91-74 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Sinan Erdem’de oynanan final dengeli başladı. Beşiktaş ilk çeyreği 24-22 önde kapattı. Ancak ikinci periyodun ortasından itibaren oyunun kontrolü sarı lacivertlilere geçti ve Fenerbahçe devreye 46-42 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte fark çift hanelere çıktı. Horton-Tucker ve Tarık Biberovic’in kritik üçlükleri Beşiktaş’ın geri dönüş çabasını kırdı. Son periyotta tempoyu ve skor avantajını koruyan Fenerbahçe, parkeden 91-74 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 28 sayı atan Tarık Biberovic oldu. Sarı lacivertliler bir kez daha kupada zirveye çıktı.

