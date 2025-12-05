Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi heyecanı! Gruplar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi sona erdi. Grup aşamasına kalan takımlar için kura çekimi yapıldı. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Son Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi heyecanı! Gruplar Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi sona erdi. Grup aşamasına kalan takımlar için kura çekimi yapıldı. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekiminde torbalar belli oldu. Grup aşamasında ilk karşılaşmalar 23-24-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

A GRUBU

  • Galatasaray
  • Başakşehir
  • Trabzonspor
  • Alanyaspor
  • Fatih Karagümrük
  • İstanbulspor
  • Boluspor
  • Fethiyespor

1. HAFTA

  • Galatasaray-Başakşehir
  • Trabzonspor - Alanyaspor
  • Fatih Karagümrük - İstanbulspor
  • Boluspor - Fethiyespor

B GRUBU

  • Samsunspor
  • ikas Eyüpspor
  • TÜMOSAN Konyaspor
  • Antalyaspor
  • Gençlerbirliği
  • Bodrum FK
  • Iğdır FK
  • Aliağa FK

1. HAFTA

  • Samsunspor - Eyüpspor
  • Konyaspor - Antalyaspor
  • Gençlerbirliği - Bodrum FK
  • Iğdır FK - Aliağa FK

C GRUBU

  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor
  • Gaziantep FK
  • Kocaelispor
  • Erzurumspor
  • Ankara Keçiörengücü
  • Beyoğlu Yeniçarşı FK

1. HAFTA

  • Fenerbahçe - Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
  • Kocaelispor - Erzurumspor
  • Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı FK

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir.

Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar. Gruplarda ilk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

1. TORBA
▪ Galatasaray
▪ Fenerbahçe
▪ Samsunspor
▪ Beşiktaş
▪ Başakşehir
▪ Eyüpspor

2. TORBA
▪ Trabzonspor
▪ Rizespor
▪ Konyaspor
▪ Alanyaspor
▪ Gaziantep FK
▪ Antalyaspor

3. TORBA
▪ Kocaelispor
▪ Gençlerbirliği
▪ Karagümrük
▪ Bodrumspor
▪ İstanbulspor
▪ Erzurumspor

4. TORBA
▪ Boluspor
▪ Iğdır FK
▪ Keçiörengücü
▪ Beyoğlu Yeniçarşı FK
▪ Fethiyespor
▪ Aliağa FK

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ziraat Türkiye Kupası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı