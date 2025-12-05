Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi heyecanı! Gruplar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi sona erdi. Grup aşamasına kalan takımlar için kura çekimi yapıldı. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekiminde torbalar belli oldu. Grup aşamasında ilk karşılaşmalar 23-24-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

1. HAFTA

Galatasaray-Başakşehir

Trabzonspor - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Boluspor - Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa FK

1. HAFTA

Samsunspor - Eyüpspor

Konyaspor - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Bodrum FK

Iğdır FK - Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı FK

1. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Kocaelispor - Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı FK

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir.

Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar. Gruplarda ilk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

1. TORBA

▪ Galatasaray

▪ Fenerbahçe

▪ Samsunspor

▪ Beşiktaş

▪ Başakşehir

▪ Eyüpspor

2. TORBA

▪ Trabzonspor

▪ Rizespor

▪ Konyaspor

▪ Alanyaspor

▪ Gaziantep FK

▪ Antalyaspor

3. TORBA

▪ Kocaelispor

▪ Gençlerbirliği

▪ Karagümrük

▪ Bodrumspor

▪ İstanbulspor

▪ Erzurumspor

4. TORBA

▪ Boluspor

▪ Iğdır FK

▪ Keçiörengücü

▪ Beyoğlu Yeniçarşı FK

▪ Fethiyespor

▪ Aliağa FK

Kaynak: Haber Merkezi