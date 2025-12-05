Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi heyecanı! Gruplar Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi sona erdi. Grup aşamasına kalan takımlar için kura çekimi yapıldı. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekiminde torbalar belli oldu. Grup aşamasında ilk karşılaşmalar 23-24-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.
A GRUBU
- Galatasaray
- Başakşehir
- Trabzonspor
- Alanyaspor
- Fatih Karagümrük
- İstanbulspor
- Boluspor
- Fethiyespor
1. HAFTA
- Galatasaray-Başakşehir
- Trabzonspor - Alanyaspor
- Fatih Karagümrük - İstanbulspor
- Boluspor - Fethiyespor
B GRUBU
- Samsunspor
- ikas Eyüpspor
- TÜMOSAN Konyaspor
- Antalyaspor
- Gençlerbirliği
- Bodrum FK
- Iğdır FK
- Aliağa FK
1. HAFTA
- Samsunspor - Eyüpspor
- Konyaspor - Antalyaspor
- Gençlerbirliği - Bodrum FK
- Iğdır FK - Aliağa FK
C GRUBU
- Fenerbahçe
- Beşiktaş
- Çaykur Rizespor
- Gaziantep FK
- Kocaelispor
- Erzurumspor
- Ankara Keçiörengücü
- Beyoğlu Yeniçarşı FK
1. HAFTA
- Fenerbahçe - Beşiktaş
- Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
- Kocaelispor - Erzurumspor
- Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı FK
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir.
Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar. Gruplarda ilk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
1. TORBA
▪ Galatasaray
▪ Fenerbahçe
▪ Samsunspor
▪ Beşiktaş
▪ Başakşehir
▪ Eyüpspor
2. TORBA
▪ Trabzonspor
▪ Rizespor
▪ Konyaspor
▪ Alanyaspor
▪ Gaziantep FK
▪ Antalyaspor
3. TORBA
▪ Kocaelispor
▪ Gençlerbirliği
▪ Karagümrük
▪ Bodrumspor
▪ İstanbulspor
▪ Erzurumspor
4. TORBA
▪ Boluspor
▪ Iğdır FK
▪ Keçiörengücü
▪ Beyoğlu Yeniçarşı FK
▪ Fethiyespor
▪ Aliağa FK
