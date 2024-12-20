Türkiye Kupası'nda Gruplar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk kez uygulanacak olan grup formatında kuralar belli oldu. Fenerbahçe için kura öncesi ayrı bir açıklama yapıldı.

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Türkiye Kupası'nda Gruplar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur etabının tamamlanmasının ardından yapılan kura çekimi ile gruplar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

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FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili açıklama yapan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Fenerbahçe'ye bir parantez açmamız gerekiyor. Henüz elimize ulaşan bir yönetim kurulu kararı olmadığı için rutin bir şekilde kura çekimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Karagümrük, İskenderunspor

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor

C Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Ahlatçı Çorum Fk, Boluspor

D Grubu: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

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Kaynak: DHA

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