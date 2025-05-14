Türkiye Kupası'nda Final Heyecanı! Trabzonspor ile Galatasaray Karşı Karşıya
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. İşte maça dair detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetiyor. Kupa finalinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi görev alıyor.
Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza
CANLI | GALATASARAY 3-0 TRABZONSPOR
46' GOL | Yunus Akgün, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu'dan topu kurtararak sağ ayak üstüyle sert bir vuruşla yakın direğin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
5' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
Kaynak: Haber Merkezi