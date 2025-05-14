Türkiye Kupası'nda Final Heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray Maçının İlk 11'leri

Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte maça dair detaylar...

Türkiye Kupası'nda Final Heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray Maçının İlk 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Kupa finalinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi görev alacak.

Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza

Kaynak: Haber Merkezi

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