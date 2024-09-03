Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Maçlar 0-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maç programı daha sonra duyurulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimine 3. lig ve amatör takım temsilcileri katıldı. TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı daha sonra ilan edilecek.
Kupada 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
- Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor
- Bitlis Özgüzeldere-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor
- Dersimspor-Adıyaman FK
- 23 Elazığ FK-12 Bingölspor
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kars 36
- Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor
- Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor
- Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor
- Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol
- Çankırı FK-Kırıkkale Futbol
- Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor
- Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor
- Zonguldak Kömürspor-Bartınspor
- Sinopspor-Düzcespor
- Bozüyük Vitraspor-Bursaspor
- Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor
Kaynak: AA