Türkiye Kupası Maçı Yarıda Kaldı

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları kapsamında oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor müsabakası, maçın 121. dakikasında yarıda kaldı.

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Türkiye Kupası Maçı Yarıda Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları kapsamında oynanan; Osmaniyespor'un Diyarbekirspor ağırladığı maçta flaş bir gelişme yaşandı.

Normal süresi 0 - 0 sona eren maç, üst tura çıkacak takımın belirlenebilmesi için uzatmalara gitti.

Uzatmaların 102. dakikasında Osmaniyespor Ali Kucık'la bulduğu golle, üst tur için avantajı eline geçirdi.

Maç ev sahibi takımın 1- 0'lık üstünlüğü ile devam ederken deplasman takımından şok bir karar geldi.

MAÇ YARIDA KALDI

Deplasman takımı Diyarbekirspor hakemin verdiği kararlara tepki olarak uzatmalara giden maçın 121. dakikasında maçtan çekilme kararı aldı.

Türkiye Kupası Maçı Yarıda Kaldı - Resim : 1

EV SAHİBİ FUTBOLCULAR OLAYI ANLAMAYA ÇALIŞTI

Teknik heyetin kenardan yaptığı çağrı sonrası futbolcular soyunma odasına doğru geçerken, ev sahibi Osmaniyespor'lu oyuncular ise yaşananları anlamaya çalıştı.

Türkiye Kupası Maçı Yarıda Kaldı - Resim : 2

MAÇ YARIDA KALDI

Maçın hakeminin gözlemcilerle yaptığı görüşmelerin ardından maç tatil edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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