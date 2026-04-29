Türkiye Kupası Finalinin Yeri ve Tarihi Belli Oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Türkiye Kupası finalinin detayları paylaşıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre kupa finali daha önce duyurulan tarihten 2 gün önceye alındı.

TÜRKİYE KUPASI ANTALYA'DA OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağı ve maçın 20.45'te başlayacağı belirtildi.

Final tarihinin değişikliği içinse, “Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

KUPADA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası'nda finale kalabilmek için Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor mücadele edecek.

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki yarı final maçı 5 Mayıs'ta, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma ise 13 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tüpraş Stadyumu'nun UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Beşiktaş'ın iç sahada oynayacağı yarı final maçının öne alındığı duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF Ziraat Türkiye Kupası
Son Güncelleme:
