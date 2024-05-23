Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, kupayı kazanan taraf oldu.

Siyah beyazlı takıma kupayı ve galiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4'te Al Musrati attı. Trabzonspor'un gollerini ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakikada Pepe kaydetti.

Rakibini 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.