Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürüyor.

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Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, kupayı kazanan taraf oldu.

Siyah beyazlı takıma kupayı ve galiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4'te Al Musrati attı. Trabzonspor'un gollerini ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakikada Pepe kaydetti.

Rakibini 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

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