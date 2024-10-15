Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Başladı

Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın heyecanı Kocaeli'de başladı.

Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Darıca ilçesindeki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya; Yukatel Denizlispor, Ankara Çankaya Belediyesi, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübünden 80 sporcu, 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, AA muhabirine, organizasyonu ilk defa düzenlediklerini söyledi.

Tanrıkulu, 2025'te yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını aktararak, "Umut ediyorum ki buradan seçilecek kızlarımız, uluslararası arenada ülkemiz temsil edecek ve birçok başarının da altına imzasını atacaktır. Bize katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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