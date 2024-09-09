Türkiye-İzlanda Maçı Başladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson, Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson, Gudjohnsen, Sigurdsson

İZLANDA LİDER DURUMDA

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekibin grupta 1 puanı bulunuyor. Sahasında karadağ'ı 2-0 mağlup eden İzlanda ise grupta ilk maçlar sonunda 3 puanla lider durumda.

BARIŞ ALPER SAHADA OLMAYACAK

A Milli Takım'da sakatlığı geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giymişti. Sakatlığın izlerini tamamen atan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de yerini aldı.

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

MERİH DEMİRAL CEZA ALMIŞTI

Öte yandan EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın cezası sona erdi. Montella'nın şans verdiği Demiral, İzlanda'ya karşı forma giyecek.

İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan mücadelede ilk gol geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

GOL | 2' Kerem

2' Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde önünde bulduğu topu köşeye göndererek Milli Takım'ı öne geçirdi.

Kaynak: AA