Milli Maç Heyecanı İzmir'de Yaşandı: Türkiye 3-1 İzlanda

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson, Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson, Gudjohnsen, Sigurdsson

İZLANDA LİDER DURUMDA

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekibin grupta 1 puanı bulunuyor. Sahasında karadağ'ı 2-0 mağlup eden İzlanda ise grupta ilk maçlar sonunda 3 puanla lider durumda.

BARIŞ ALPER SAHADA OLMAYACAK

A Milli Takım'da sakatlığı geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giymişti. Sakatlığın izlerini tamamen atan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de yerini aldı.

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

MERİH DEMİRAL CEZA ALMIŞTI

Öte yandan EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral'ın cezası sona erdi. Montella'nın şans verdiği Demiral, İzlanda'ya karşı forma giyecek.

İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan mücadelede ilk gol geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ekleniyor.

89' Arda'nın savunma arkasına pasında topla buluşan Kerem'in harika aşırtması gol oluyor.

88' GOL | Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve milli takımın üçüncü golünü kaydetti.

87' Milli takımda İsmail Yüksek'in yerine Kaan Ayhan oyuna giriyor.

86' İsmail Yüksek yerde. Sağlık ekipleri oyunda!

85' Orkun harika çalımlarla topu sürerek kaleye yaklaştı. Kenan' bıraktı. Ceza sahasına giren Kenan defansa takıldı.

83' Ceza sahasının sağında topla buluşan Orkun'un dar açıdan çektiği şut kalecide kaldı.

82' Zeki'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Arda topu kaybetti.

81' Milli takımda Umut Nayir'in yerine Okay Yokuşlu dahil oluyor.

77' İsmail'in savunma arkasına pasında topla kimse buluşamadı.

74' Milli takımda Mert Müldür ve İrfan Can kahveci çıkıyor. Zeki Çelik ve Kenan Yıldız giriyor.

72' Gole çok yaklaştık! Arda'nın ceza sahasına attığı harika pasta topla buluşan Orkun ceza sahası içine gönderdi. Umut Nayir'in şutu dışarı gitti.

70' Ceza sahasına çok tehlikeli geldiler. Abdülkerim topu karşılayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

69' Sol kanattan çok tehlikeli geldiler. Açılan ortayı Abdülkerim karşıladı. Karar korner!

68' Orkun'un pasında sol kanatta topla buluşan Kerem'in harika şutunu kaleci kurtarıyor.

64' Ceza sahasının dışından şut şansı buluyorlar. Kalenin sağından top dışarı gidiyor.

63' Kerem sol kanattan getirdi. Ortaya Orkun'a çevirdi. Orkun'un şutu dışarı çıktı.

60' İzlanda'da V. Palsson, G. Sigurdsson ve J. Thorsteinsson çıkıyor, V. Fridriksson, O. Oskarsson ve A. Traustason giriyor.

58' Mert Günok'un savunma arkasına attığı topla buluşan İrfan'ın pasında topla buluşan Kerem golü buldu. Karar ofsayt!

58' Kerem ile golü buluyoruz fakat karar ofsayt!

55' İzlanda sol kanattan geldi. Savunmamız topu karşıladı.

52' Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Kerem ceza sahasının dışından çektiği harika şutla golü buldu.

52 GOL | Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve milli takımın ikinci golünü kaydetti.

47' Sol kanattan Eren ile geldik. Açılan ortayı savunma karşıladı.

46' Milli takımda Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü oyunda.

46' Karşılşamada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ekleniyor.

44' Daniel Gretarsson, Umut Nayir'e yaptığı faulden dolayı sarı kart görüyor.

44' Umut Nayir, için sağlık ekipleri oyunda.

44' Ceza sahasının çok az dışından serbest vuruş kazanıyoruz.

43' Hakan'ın pasında topla buluşan Kerem harika çalımlarla kaleye yaklaştı. Çektiği şut az farkla dışarıda. Temas var karar korner!

40' Sağ kanattan Mert Müldür ile geldik. Açılan ortayı savunma karşıladı. Taç!

39' İrfan'ın sağ kanattan açtığı orta savunmadan sekip dışarı çıkıyor. Korner kazanıyoruz!

37' Açılan ortada topla buluşan Victor Palsson kafayla golü buluyor.

37' GOL | Palsson'un bulduğu gol ile karşılaşmada durum berabere.

34' Arda rakip sahanın hemen başlangıcında yerde kaldı. Karar faul!

30' İzlanda sol kanattan geldi. Açılan ortayı Merih karşıladı.

25' Sol kanatta topla buluşan harika bir dönüşle kaleye şut gönderdi. Top az farkla dışarıda!

23' Sağ kanattan Hakan'la geldik. Hakan'ın pasında topla buluşan Kerem'in topuk bası kimseye gelmedi.

22' Hakan'ın sağ kanata pasında topla buluşan Mert ceza sahasına gönderdi fakat Arda topla buluşamadı.

21' Savunma arkasına atılan pasta sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı ceza sahası içine gönderdi fakat Kerem topla buluşamadı.

18' Arda'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı savunma karşıladı.

17' Hakan'ın şutu barajdan döndü. Dönen topa İsmail vurdu fakat topu tekrar defans karşıladı. Defanstan dönen topla buluşan Merih mükemmel bir çalımla birlikte orta gönderdi fakat karar ofsayt!

14' Sol kanatta topla buluşan Kerem'in ortaya gönderdiği pasta Umut Nayir topla buluşamadı.

13' İzlanda'nın sol kanattan atağını Abdülkerim Bardakçı kesiyor. Taç bizim!

12' Açılan ortayı savunmamız karşıladı. Dönen topu tekrar ortalayan İzlanda kaleci Mert'e faul yaptı.

12' Mert'in ceza sahası dışında topa elle dokunması sebebiyle endirekt serbest vuruş kazanıyorlar.

11' Johann Berg Gudmundsson'un uzaklardan şutunu Hakan karşıladı.

10' Arda'nın ortasında topla buluşan İrfan'ın kafa vuruşunda kaleci topa hakim!

9' İrfan'ın harika ortasında ceza sahasında Kerem topla buluştu. Kerem'in indirdiği yerde kimse yok!

6' Ön alan baskısı yaparak topu kazandık. İrfan'ın savunma arkasına attığı pasta hiçbir oyuncumuz topla buluşamadı.

5' Sol kanattan Eren Elmalı ve Kerem işbirliğiyle geldik. Eren Elmalı'nın rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak nitelendirdi.

2' Ön alan baskısıyla topu kazandık. İrfan'ın sol kanata pasında topla buluşan Umut Nayir ceza sahası içine Kerem'e gönderdi. Topla buluşan Kerem'in şutu gol oldu.

2' GOL | Kerem Aktürkoğlu, milli takımı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: AA