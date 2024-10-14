Türkiye - İzlanda Maçı Sonuçları

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı takım başkent Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3. dakikada Óskarsson attığı golle 1-0 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hakan Çalhanoğlu'nun 54. dakikada penaltıdan ağlara gönderdiği top ise çift ayak vuruşu gerekçesiyle gol olarak geçerli sayılmadı. 63. dakikada İrfan Can Kahveci ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu attıkları gollerle Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin 83. dakikasında ev sahibi İzlanda Andri Gudjohnsen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Arda Güler İzlanda ağlarını havalandırmayı başardı. Türkiye A Milli Futbol Takımı bu golle 3-2 öne geçti. 90+5'te Kerem Aktürkoğlu mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti. Türkiye sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA