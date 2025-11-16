Türkiye- İspanya Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son karşılaşmasında 18 Kasım Salı günü İspanya deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak maçta Zwayer’in yardımcı hakemleri Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Jablonski olarak görev alacak.

Kaynak: AA