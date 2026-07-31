Türkiye İçin Kritik Gece! UEFA Ülke Puanında Son Durum Belli Oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta elde ettiği avantajı koruyan sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turuna yükselerek Sturm Graz'ın rakibi oldu.

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde sahaya çıktı. İlk karşılaşması 1-1 sona eren turda turuncu-lacivertliler, deplasmanda Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 2. tur rövanşında Midtjylland karşısında deplasmanda mücadele etti. Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, toplam skorda 3-0 üstünlük sağlayarak 3. tura adını yazdırdı.

YERİMİZİ KORUDUK

Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Güncel sıralama şu şekilde:

İngiltere - 101.852

İtalya - 87.660

İspanya - 82.368

Almanya - 80.116

Fransa - 67.653

Portekiz - 63.250

Belçika - 57.350

Hollanda - 51.145

TÜRKİYE - 47.175

Çekya - 43.625

Kaynak: Haber Merkezi