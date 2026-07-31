Türkiye İçin Kritik Gece! UEFA Ülke Puanında Son Durum Belli Oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da yoluna devam ederken, Başakşehir turnuvaya veda etti. Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'nin kritik mücadelesinde son tablo dikkat çekti.

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Türkiye İçin Kritik Gece! UEFA Ülke Puanında Son Durum Belli Oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta elde ettiği avantajı koruyan sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turuna yükselerek Sturm Graz'ın rakibi oldu.

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde sahaya çıktı. İlk karşılaşması 1-1 sona eren turda turuncu-lacivertliler, deplasmanda Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 2. tur rövanşında Midtjylland karşısında deplasmanda mücadele etti. Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, toplam skorda 3-0 üstünlük sağlayarak 3. tura adını yazdırdı.

Türkiye İçin Kritik Gece! UEFA Ülke Puanında Son Durum Belli Oldu - Resim : 1

YERİMİZİ KORUDUK

Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Güncel sıralama şu şekilde:

  • İngiltere - 101.852
  • İtalya - 87.660
  • İspanya - 82.368
  • Almanya - 80.116
  • Fransa - 67.653
  • Portekiz - 63.250
  • Belçika - 57.350
  • Hollanda - 51.145
  • TÜRKİYE - 47.175
  • Çekya - 43.625

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi
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