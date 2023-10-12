Türkiye Hırvatistan engelini tek golle geçti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmayı Barış Alper'in attığı golle kazandı.

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Türkiye Hırvatistan engelini tek golle geçti

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında bugün deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetti.

Maçı Türkiye Barış Alper'in 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

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