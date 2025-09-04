Türkiye-Gürcistan Maçında İlk Düdük Geldi! Karşılaşma Başlar Başlamaz Öne Geçtik

Türkiye'nin Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Montella, 5 oyuncuya kadroda yer vermedi.

Son Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan karşısında oynayacağı maçın ilk 11’leri belli oldu.

19.00’da başlayacak karşılaşmada teknik direktör Vincenzo Montella 5 futbolcuya yer vermedi. Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül maç kadrosunda yer almadı.

İşte takımların ilk 11’leri:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi.

3' Karşılaşma başlar başlamaz milliler Mert Müldür ile bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü ele geçirdi.

Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.

