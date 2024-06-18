Türkiye-Gürcistan maçı öncesi tansiyon yükseldi: Tribünler savaş alanına döndü
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi maç öncesi, iki ülke taraftarları arasında gerginlik ve kavga yaşandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde, iki ülke taraftarları arasında BVB Stadyumu'nda kavga çıktı.
BVB Stadion Dortmund'da tribünlerde yer alan Gürcü ve Türk taraftarlar arasında, maç başlamadan önce çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü.
Güvenlik ekipleri olay yerine müdahale ederek taraftarları ayırmaya çalıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tribünlerde bulunan taraftarların birbirlerine taş ve şişe fırlattığı ve küfürlü sloganlar attığı görülüyor.
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