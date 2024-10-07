Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nda Başkanlık Yarışı Tamamlandı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığı'na mevcut başkan Hasan Öztürk yeniden seçildi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 2. Olağan Genel Kurul ve 1. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara Altınel Otel'de gerçekleştirildi.

Seçimli genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Hasan Öztürk ile Muhammed Mücahid Delioğlu yarıştı.

Divan başkanlığını Mustafa Gür'ün yaptığı genel kurulda, seçim öncesi yönetim kurulunun; geçmiş faaliyetleri, mali ve denetim raporları, gelecek dönem bütçeleri okunarak ibra edildi.

Genel kurulda federasyonun kayıtlı 112 delegesinden 98'i katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 50'sini alan Hasan Öztürk yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Muhammed Mücahid Delioğlu ise 47 oyda kaldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Başkan Hasan Öztürk'ün yeni yönetim kurulu listesinde Mustafa Doğan, Süleyman Basa, Ömer Faruk Özkan, Yılmaz Çakmak, Murat Ateş, Hasan Sabit Alta, Furkan Göltaş, Ali Uçar, Kerem Barkul ve Muhammet Emin Can yer aldı.

Hasan Öztürk, federasyonun özel statü kapsamında faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Hak ettiği yeri henüz bulamamış sporcularımıza rehberlik etmekteyiz. Her biri birbirinden kıymetli sporcularımızın emeklerinin ahlakla yoğrularak ortaya çıkması için gayret sarf ediyoruz. Yönetim olarak da ‘biz’ anlayışıyla ben merkezli olmayan bir anlayışla kulüplerimizi de yolumuza katarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm enerjimizi branşların kendi yöneticilerini seçerek devam etmesi şeklinde sürdüreceğiz. Öncelikle kulüpleşme ve daha sonra kendi hocalarını, kendi yönetimlerini belirlemelerini istiyoruz, bütün branşlarda ayrı bir seçim olacak."

Öztürk, bazı branşlarda federasyonların ayrılarak daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz bu branşları bir çocuk gibi büyütüyoruz, geliştiriyoruz, bazılarının ayrılma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Daha önceden ragbinin ve hava sporlarının da bu federasyondan ayrılarak yoluna devam ettiğini biliyorsunuz. Buraya kadar gelme nezaketi sunan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA